中國內捲蔓延食品業 謝金河：連南韓國民美食泡菜也被攻陷
[Newtalk新聞] 中國產能過剩引發的內捲式競爭，正從電動車、鋼鐵、太陽能板等製造業，一路蔓延至食品產業。財信傳媒董事長謝金河指出，令人意外的是，向來被視為南韓民族象徵的「國民美食」泡菜，如今也難逃中國低價競爭衝擊，直言這樣的轉折「令人驚嘆」。
謝金河昨（ 3 ）日在臉書以「中國什麼都捲，韓國泡菜也被攻陷！」為題發文表示，近日電視新聞頻繁報導南韓泡菜市場遭中國泡菜大量進口佔據，引起他的高度關注。他指出，泡菜長期被視為朝鮮民族的國寶美食，不論北朝鮮或南朝鮮，幾乎每餐必備，許多餐廳也以泡菜料理作為核心賣點。
謝金河回憶，去年 9 月赴首爾參訪期間，曾前往仁寺洞的泡菜博物館參觀，該館介紹泡菜的歷史與製作工藝，包括益生菌種的培養流程。他也提到，泡菜已被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄，相關文化價值深植南韓社會。
然而，這樣的象徵性產業正面臨結構性衝擊。謝金河引述南韓政府統計指出， 2025 年前 10 個月，南韓泡菜進口金額達 1.59 億美元，相較之下，同期出口僅 1.27 億美元，南韓已從過去的泡菜出口大國，轉為泡菜貿易逆差國，而且進口來源幾乎 100 % 來自中國。謝金河分析，中國泡菜主要生產基地位於山東，在大規模標準化生產下，成本可被壓到極低。目前中國製泡菜每公斤僅約 1700 韓元，而南韓本地泡菜成本約為 3600 韓元，價格差距明顯。
他進一步指出，為了降低營運成本，南韓餐飲業者紛紛改用中國進口泡菜，導致本地泡菜製造商一家一家退出市場。即便南韓政府已注意到相關衝擊，並試圖透過補貼手段扶持產業，但仍難以抵擋中國廠商的殺價攻勢，部分中國泡菜價格甚至已降至南韓本地產品的 3 分之 1。
謝金河總結表示，中國在製造業的競爭力，從面板、太陽能電池模組、 LED ，到水泥、鋼鐵、石化產業，再延伸至電池、電動車與成熟製程半導體，如今連承載朝鮮民族情感的泡菜也被捲入內捲競爭，「這個轉折與變化令人驚嘆」。
