中國全國人大常委4日臨時加開會議 外界推測將涉及張又俠去留

於2日上午在北京舉行的中國第十四屆全國人大常委會，第五十九次委員長會議，臨時決定在4日召開人大常委會第二十次會議，針對人大常委「個別代表的代表資格」進行審查討論，外界認為該會議或將涉及日前遭立案審查調查的中央軍委副主席張又俠，與另一名中央軍委劉振立的身分與去留。

根據中國官媒新華網報導，第十四屆全國人大常委會第五十九次委員長會議，2日上午在北京人民大會堂，由人大委員長趙樂際主持舉行，並且決定於4日，召開人大常委會第二十次會議，對「個別代表的代表資格」進行審議。

人大常委會議臨時加開議程 與張又俠遭調查時間點巧合引議論

港媒星島頭條指出，依照往例，人大常委會議通常是在月底舉行，且2月底召開的會議，主軸將聚焦於即將於3月初登場的全國人大第四次會議，加上此次宣布召開會議的議程僅有1天，因此外界認為，這場集會可能涉及張又俠的國家中央軍委副主席職務，以及劉振立國家中央軍委委員職務，同時免除兩人的全國人大代表資格。

報導表示，中共中央軍委以及中國國家中央軍委，屬於「一套人馬、兩塊招牌」，架構與人員編制完全相同，中國國防部在1月24日公布張又俠以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，引發各界震驚與動盪，解放軍旗下媒體《解放軍報》，則在近期針對此事連續3天發表評論。

在2日的評論之中，解放軍媒體指稱「堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子」，「清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分，激蕩的是奮鬥攻堅的精氣神」，強調解放軍官兵應「深刻認識反腐越徹底、攻堅越托底、強軍越有底的規律大勢」，要求「加快先進戰鬥力建設，隨時準備打仗，隨時能打勝仗」，無疑是解放軍宣傳部門，對領導層再一次明確表達效忠。

