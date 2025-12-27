中國全國人大會議 2026年3月5日北京召開

（中央社台北27日電）新華社報導，中國全國人大會議將於明年3月5日在北京舉行，將審查有關未來5年中國國民經濟和社會發展規劃綱要草案。

報導說，14屆中國全國人大常委會第19次會議今天表決通過關於召開14屆全國人大4次會議的決定。根據決定，14屆全國人大4次會議將於2026年3月5日在北京召開，建議的議程包括：審查國民經濟和社會發展第15個5年規劃（十五五，2026至2030年）綱要草案、國家發展規劃法草案、民族團結進步促進法草案以及生態環境法典草案的議案等。

另據官方香港電台今天報導，中國全國政協第14屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協14屆4次會議於明年3月4日在北京召開。全國人大、全國政協會議簡稱「全國兩會」，外界視為中國的年度政治大戲。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1141227