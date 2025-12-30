中國全國人大罷免8代表! 2上將1中將首度被證實落馬 多名高階將領也出事

中國全國人大常委會 27 日發布公報，宣布罷免 8 名全國人大代表資格，其中包括多名中國軍方高階將領。（示意圖） 圖：新華網 (資料照片)

[Newtalk新聞] 中國全國人大常委會 27 日發布公報，宣布罷免 8 名全國人大代表資格，其中包括多名中國軍方高階將領。公報證實，中央軍委政法委書記王仁華上將、武警部隊政治委員張紅兵上將，以及中央軍委訓練管理部部長王鵬中將，因涉嫌嚴重違反法紀，已被立案調查並確認落馬。上述人士此前多次缺席公開活動，引發外界揣測，此次官方公報首度予以證實。

公報同時指出，前中央軍委副主席何衛東，以及前中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍，也一併遭罷免全國人大代表職務。

中共中央軍委晉升上將軍銜儀式 2024 年 3 月 28 於日北京八一大樓舉行，中央軍委政法委員會書記王仁華(後排左)、國防大學校長肖天亮(後排右)晉升上將軍銜，但王仁華今年 12 月 27 日被證實已落馬。 圖：翻攝中國國防部網

據《德國之聲》報導，外界認為，此次人事處置是中國政府持續推動反腐與內部整肅行動的一部分。中國國防部早在 10 月 17 日即通報，何衛東、何宏軍等 9 名軍方將領，因涉嫌嚴重職務犯罪、涉案金額特別巨大，已被開除黨籍；中央軍委隨後也對相關人員作出開除軍籍處分。

根據中國媒體《上觀新聞》統計，今年截至 24 日，已有 63 名副部級及以上官員落馬，超過去年的 58 人紀錄，其中包含 8 名正部級官員，顯示反腐行動持續加碼。在此背景下，中共中央總書記習近平 25 日主持召開中央政治局會議，聽取中央紀委國家監委工作彙報，並研究部署 2026 年黨風廉政建設與反腐敗工作。會議強調，未來將以「更高標準」推進反腐敗行動，持續「全面從嚴治黨」。

