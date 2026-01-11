中國全國商務工作會議 2026年首要工作為提振消費

（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國全國商務工作會議10至11日在北京舉行。會議提出，2026年商務系統要做好8個方面工作，當中排在首要的為「提振消費」專項行動，釋放「服務消費」潛力。

提振中國民眾的消費能力被視為下一階段中國經濟的關鍵動能。根據中國官媒央視新聞報導，2026年全國商務工作會議在北京舉行，提出8個方面的工作重點。

其中提到，要深入實施提振消費專項行動，打造「購在中國」品牌；加快培育服務消費新增長點，釋放服務消費潛力；提升消費品以舊換新政策實施，推動商品消費擴容升級；打造國際化消費環境。發展數位消費、綠色消費、健康消費，激發下沉（向下擴散）市場消費活力。

廣告 廣告

會議也說，健全現代市場和流通體系，推進全國統一大市場建設。推動貿易創新發展，打響「出口中國」品牌。塑造吸引外資新優勢，擦亮「投資中國」品牌。

除此之外，會議指出，對接國際高標準經貿規則，更大力度推進「開放高地（可供示範的開放區域）建設」。有效實施對外投資管理，引導產供鏈合理有序跨境布局。深化多雙邊經貿合作，推動多領域合作共贏。防範化解風險，織密織牢開放安全網。（編輯：邱國強）1150111