中國全國政協：明年舉辦紀念孫中山誕辰160週年活動

（中央社台北2日電）新華社報導，中國政協第14屆全國委員會常務委員會第14次會議通過，明年會就孫中山誕辰160週年舉行紀念活動。

新華社1日報導，2026年11月12日是孫中山誕辰160週年紀念日。為緬懷孫中山為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的功勳，學習、繼承和發揚孫中山的愛國思想、革命意志和進取精神，「鞏固和發展海內外中華兒女大團結，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，最大限度地把全民族的力量凝聚起來，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥」，中國人民政治協商會議第14屆全國委員會常務委員會決定屆時舉行紀念活動。

2016年11月11日中共舉行「紀念孫中山先生誕辰150週年大會」，當時中國國家主席習近平表示，孫中山「堅定維護國家統一」，「實現祖國完全統一」是中華民族根本利益；習近平並重申「九二共識」。

2006年11月14日中共舉行「孫中山先生誕辰140週年紀念大會」，時任中國國家主席胡錦濤表示，孫中山畢生的追求就是實現中華民族的完全獨立和中國的民主統一，並通過中國人民自身的奮鬥，改變中國的貧弱處境，將中國建設成為現代化強國。「實現祖國完全統一，是中華民族的根本利益所在，也是全體中華兒女的共同願望和神聖職責。」（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1141102