中國全球抓捕？謝志偉嗆中共該打烊：每個人都是沈伯洋台灣才有救

民進黨立委沈伯洋。

[Newtalk新聞] 中共近日宣布以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開調查，還發出全球通緝令，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。賴清德總統喊話立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，韓國瑜卻反諷：「自己生病，要別人吃藥」。對此，駐歐盟代表謝志偉在臉書發文寫道：「『自己生病，要別人吃藥？』院長此言差矣！真實的狀況是：台灣不是生了病，而是被下了毒！被中共下了毒，而且是劇毒，叫作：『台灣問題內政化！』 -只要把台灣人的聲音鎖在這個小島裏，外界就無從聲援、支持台灣。」

謝志偉強調：「此毒若見效，最後，中共關門打狗，虐死台灣即易如反掌。這就是為什麼，蔡前總統來柏林演講，告訴德國人、歐洲人為什麼台灣重要，世界為何要珍惜台灣、保護台灣。這就是為什麼，蕭副總統來布魯塞爾，踏上國際舞台，讓世界聽到台灣人勇敢的聲音、看到台灣人的堅靭表現！這就是為什麼沈伯洋立委要來柏林進德國國會作證中國對台灣所發動的種種令人髪指又憤慨的攻擊及威脅！這就是為什麼，吳志中次長繼蕭副總統之後，今天現身布魯塞爾的原因！」

謝志偉指出：「所以，台灣不是生病了，而是被下毒了！於此，關鍵的問題是：『外人』如何能下毒？『內人』 當然是關鍵！看看毒死武大郎的，不正是自己最親的人 - 老婆。看看潘金蓮是如何聯手西門慶 - 也可叫『西台灣』 - 弄死忠厚老實的武大郎的。所以這劇情套在台海叫：姦夫毒親夫，解放當解藥。沒錯，正常情況下，一張桌子是有四隻腳。但是潘金蓮和西門慶在王婆家吃酒的那張桌子卻有八隻腳：四隻桌腳間還有潘金蓮及西門慶在互相『勾搭』的四隻腳。」

謝志偉續指：「然後，西門慶以箸掉桌下為由，彎腰伸手順著三寸金蓮摸上去。。。此『潘金蓮』實『攀金蓮』也。準此，自由民主台灣要抵專制獨裁中國之外侮，就得先防內賊。而院長的回覆正好透露了，誰是內賊。台灣人當慣了忠厚老實的武大郎，如今不能再繼續儍儍的當肉鬆，要改成當武松！沈伯洋正是拒絕當肉鬆的武松，所以才會被他們聯手攻擊。每個台灣人都是沈伯洋，台灣才有救！若有人要說，拿女性潘金蓮壂腳，不公平（政治不正確），那我不爭辯。」

