中國全面性報復日本為何獨漏「稀土」？ 談判專家揭北京最深心思

針對日本首相高市早苗涉及台海安全的強硬表態，中國已迅速展開一系列精心策劃的報復行動。《彭博社》分析指出，北京這波制裁的重點不在於最極端的「稀土牌」，而是鎖定日本企業賴以生存的中國市場通路、觀光客源與文化交流，試圖在不損及自身國際信譽的前提下，對日本造成持久的經濟壓力。

中國報復日本的經濟策略是什麼？

目前，中國最直接的行動是限制食品與觀光。宣布暫停進口日本水產品，這對日本漁業和相關食品供應鏈造成了即時打擊。同時，中國商務部發言人也公開警告本國觀光客赴日旅遊的風險，這形同於變相限制中國龐大的觀光人流前往日本，將使日本的旅遊、零售和餐飲業遭受損失。

此外，文化和娛樂交流也成為懲罰的目標。近期，多場原定在中國舉行的日本藝人演出遭到臨時取消，儘管官方將原因推給「設備故障」等理由，但其背後的政治意涵不言而喻，旨在降低兩國民間的友好氛圍。這種「軟性」報復手段的成本較低，但能有效地傳達政治不滿。

最令日本跨國企業擔憂的，是可能發生在市場准入與本土營運層面的全面性報復。專家回顧了過往南韓「薩德」事件的歷史教訓，當時中國對南韓商品的市場准入進行了嚴格限制，並對在華的南韓企業如樂天超市（Lotte Mart）採取了種種措施，最終導致南韓汽車在中國的銷售量暴跌，至今仍未恢復元氣。

日企巨頭在中國面臨哪些具體風險？

面對當前的外交僵局，在中國市場有巨大投資的日本龍頭企業正面臨明顯的營運風險。例如，豐田汽車剛宣布在上海投入20億美元建設新廠，試圖加快其電動車戰略並重獲中國市場份額，一旦遭遇市場限制或潛在的歧視性待遇，將使其龐大的投資計畫受到嚴重衝擊，甚至可能導致銷量大幅下滑。

同樣地，與消費者直接相關的日本品牌也處於高風險區。迅銷公司旗下的Uniqlo服裝品牌，以及在中國遍佈門市的日式便利商店連鎖集團，都可能成為中方報復的目標。這些企業一旦面臨中國消費者抵制或政府監管壓力（如2017年南韓企業遭遇的消防、衛生檢查），將面臨巨大的營收與資產損失，導致營運停擺或被迫退出市場。

專家分析，中國這次選擇的懲罰路徑，是透過限制進入其龐大的市場來施加經濟壓力，而非動用稀土這個會導致國際社會加速脫離中國供應鏈的「核選項」。中方清楚，維護其世界工廠的信譽與地位，遠比對日本進行一次性的稀土懲罰更為重要。

前美國官員表示，若中國動用稀土，將會立刻疏遠其他貿易夥伴，加速他們與美國合作建立替代供應鏈的進程。因此，中方的策略是希望在不損及自身作為「世界製造中心」信譽的前提下，迫使日本就範，同時也對其他傾向與美國結盟的國家發出警告。

