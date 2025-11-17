中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性

▲日本首相高市早苗日前在眾議院預算委員會接受質詢，明確表態中國若對台動用軍艦等武力攻擊，日本將可能認定為「存立危機事態」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，向高市政權施壓。對此日籍媒體人矢板明夫評估，北京恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性，目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，且日本民眾都看得非常清楚，中國公然以經濟手段干涉日本內政，短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。

對於日本首相高市早苗「台灣有事論」，而中國以近乎報復性的方式對日本施壓。矢板明夫表示，中國外交部深夜發布突襲式公告，呼籲國民避免前往日本，聲稱「在日中國人安全受到威脅」。然而，這完全是無稽之談。事實上，現在赴日旅遊的中國遊客依然絡繹不絕，普遍都享有極佳的體驗，幾乎沒有聽說任何針對中國人的安全問題。

矢板明夫說，相反在中國的日本人則越來越不安。去年中國發生日本男童遭殺害事件，今年更在多地接連出現日本人遭中國民眾毆打的案例。到底是誰真正面臨安全風險，一目了然。北京現在打出的牌，不是「保護國民」，而是赤裸裸的政治操作。中國國航、東方航空、南方航空等三大國營航空公司竟在同一天同步宣布，預訂去日本的航班皆可免費退票或改期。這不是商業決策，而是政治配合。其目的很清楚：削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓。

矢板明夫表示，去年有約690萬名中國旅客造訪日本，是日本觀光市場的重要客源。北京深知這一點，所以選擇以「旅遊禁令」作為武器，希望影響日本地方經濟，進而讓自民黨內反高市派趁勢壯大，看能不能逼高市首相下台。這就是中方真正的政治算計。

矢板明夫評估，北京恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性。目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，屬於罕見的強勢政權。日本民眾都看得非常清楚，中國此舉不是「安全考量」，而是公然以經濟手段干涉日本內政。短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。但若中國持續升級施壓，並在其他領域加碼，日本政治環境仍可能受到波動。自民黨目前為少數執政，必須加快改革腳步，讓民眾看到成果，才能在長期的對抗中站得更穩。

最後矢板明夫表示，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持，台日利益緊密相連，面對中國的壓力與威脅，民主陣營必須相互支撐。如果台灣民眾有時間、有能力，也應多到日本旅遊，用實際行動支持日本的民間經濟，為日本提供抵抗中國施壓的底氣。希望高市早苗首相挺住。

