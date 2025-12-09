中國兩度雷達照射日本戰機...《日經》專訪美歐專家觀點！指出中國目的在「重塑秩序」、但也因此「在國際社會中被孤立」

中國軍方戰機在本月6日對日本自衛隊戰機進行雷達照射。根據《日經》報導，共軍此舉遭視為對日本首相高市早苗在國會表示「台灣有事可能構成存立危機事態」之反應，「中國顯然有意升高對日的威嚇行動」。而中國此舉的真正目的為何，《日經》訪問多位美歐安全保障政策專家，包含國哈德遜研究所亞太安全保障部長Patrick Cronin、美國蘭德研究所國家安全保障研究部日本部長Jeffrey Hornung等人。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

中國雷達照射事件：「重塑秩序」「在國際社會中孤立」──美歐專家的觀點

廣告 廣告

中國軍方戰機於 6 日對日本自衛隊戰機進行雷達照射。此舉被視為對日本首相高市早苗在國會表示「台灣有事可能構成存立危機事態」之反應，中國顯然有意升高對日的威嚇行動。其真正目的為何？本報訪問了美歐多位安全保障政策專家。

「中國正在利用此事重塑地區秩序」

美國哈德遜研究所 亞太安全保障部部長 Patrick Cronin

中國正有效運用威嚇性手段，要求日本採取措施，以避免雙邊關係迅速惡化。若日本在應對上出現誤判，事態恐升高為公開衝突。

中國長期宣稱的「和平崛起」「睦鄰外交」，如今已被證實缺乏實質內容。隨著國力增強，中國越來越頻繁地動用威嚇、軍事壓力與經濟影響力，單方面試圖改變現狀。

習近平正試圖利用其所認為在日本國內、整個印太地區乃至美國不斷擴大的政治裂痕。從中國的視角來看，這樣的分裂為其在「中國條件下重構地區秩序」提供了容許更強硬且高風險行動的空間。

川普政府應展現對地區安全與繁榮的長期關與，投資於強化同盟，並透過外交手段來抑制中國的威嚇。

———

「中國正在國際社會中孤立」

美國蘭德研究所 國家安全保障研究部 日本部部長 Jeffrey Hornung

中國正以缺乏作戰合理性的過度行動來威嚇日本。在沖繩近海動用航母艦載機，其背景在於展示即使遠離中國本土，也能運用戰力威脅自衛隊的能力。

日本應維持目前強硬而冷靜的態度。中國必須正視一個事實：即使持續對日本展開過度挑釁與施壓，也沒有任何國家會站在它那一邊。

此次行動只會加深國際社會對中國「孤立且專橫」的印象。高市首相在國會的答辯，只是從國內法角度誠實陳述事實。

所有相關國家都不希望日中發生軍事衝突，因此中國對自衛隊的挑釁尤其令人憂心。在美國已公開表示會支持日本的情況下，中國理應也不希望發生衝突。

然而，即便包含美國在內的各國要求停止挑釁行為，也很難期待中國會聽進去。這只會進一步加深中國的孤立。

目前幾乎看不到降溫的空間。中國似乎未準備修正其路線。日本的台灣政策沒有改變，能做的回應已非常有限。在中國與中共領導層停止這種幼稚行為之前，日本只能以成熟國家的姿態耐心等待。

———

「從任何國際標準來看，都是應受譴責的行為」

美國喬治城大學教授 Denis Wilder（前美國國家安全會議 NSC 中國事務部主任）

從所有國際標準來看，這都是所有信奉基於規則之國際秩序者應予譴責的敵對行為。這是發生在公海之上的侵略性、威嚇性行為。

川普政府應立即挺身而出，明確表示「美國將堅定站在其盟國日本一邊」。

———

「北京正在尋找日美之間的縫隙」

美國美國企業研究所（AEI）高級研究員 Zack Cooper

北京正在試圖發現華盛頓與東京之間的裂縫，藉此對高市首相施壓，要求其撤回關於台灣的言論。

在一般情況下，此刻正是美國領導人應該清楚且公開重申對日美同盟承諾的時機，但我擔心川普政府這樣做的可能性不高。

———

「中國判斷川普政府未強化嚇阻力」

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）高級研究員 Nicholas Szechenyi

中國在 2013 年 1 月，也曾針對日本將尖閣諸島國有化，透過一連串威嚇措施採取過類似行動。

其戰術目標在於測試日本的回應，而日本的反應一貫冷靜、穩定且有效。戰略目標則是測試日美同盟的生命力，這兩點都不新鮮。

不同之處在於，自高市首相 11 月 7 日的國會發言後，中國雖加強對日施壓，但美國的反應卻相對克制。

美國未對中國的威嚇行為發出強而有力的挺日訊號，只會助長中國試圖孤立日本、破壞地區穩定的升高行動。

日本始終站在承受中國挑戰的最前線，也一貫展現出在嚇阻與對話之間取得平衡的必要性。

此次事件發生時點，正是美國發布一份看似將西半球置於優先、相對輕視與中國戰略競爭的國安戰略之後。北京判斷華盛頓無意強化嚇阻，因而對日本加大攻勢，這是可以預期的結果。

———

「日本應避免被解讀為讓步的言行」

英國皇家國防與安全研究所（RUSI）印太安全保障高級研究員 Philip Shetler-Jones

雷達照射是一種本質上極為危險的行為，可能被解讀為開火意圖，就如同舉槍上膛一般。

試圖禁止外國飛機進入中國艦船周邊空域的作法，將為公海的安全使用留下極其危險的前例。

自高市首相在國會表示台灣有事可能構成存立危機事態後已過一個月，中國官員與代表似乎正競相以激烈措辭與威脅來展現忠誠，甚至連軍方指揮官或飛行員個人，都可能因此採取高風險行動。

中國或許想藉此「教訓」日本，同時向其他國家傳達：不要發表違背中國共產黨對台立場的言論。

美國對日本的支持多停留在高官層級，未由白宮正式表態，中國可能因此認為能在日美之間製造裂痕。

日本必須保持冷靜，堅守原則，避免任何可能被中國視為讓步的言行，更不應撤回首相的國會答辯。這不僅關乎日本的安全，也關係到台灣嚇阻力的有效性與現狀維持。

中國對外宣稱台灣是其內政問題，但這種說法本身就是妄想。台灣相關衝突將對日本乃至許多國家產生重大影響。認為可以透過武力在不引發長期、大規模衝突的情況下改變現狀，是天真且危險的想法。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

川普開放出售輝達H200晶片給中國「會侵害台灣利益」？趙怡翔指「非最高階晶片」，且「只販售、不在中國生產」：不給中國「發展自己晶片」急迫性

黃仁勳是奸商？會為身身利益游走在美中台間「出賣台灣」？趙怡翔直言「不擔心」：美國對高科技產業、尤其晶片與AI「管很多」…分析「要與中國做生意」還要美國同意