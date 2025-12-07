中國兩度「雷達鎖定」日本F-15戰機 陳冠廷：容易誤判、擦槍走火

即時中心／温芸萱、謝宛錚報導

中日關係持續惡化，昨（6）日，中國殲-15戰機兩度在公海上以「雷達鎖定」日本F-15戰機。對此，民進黨立委陳冠廷表示，中方不應再把東亞情勢推向危險局面，中國單方面升高情勢，行政、經濟與軍事施壓同時出現，容易引發誤判與擦槍走火。他強調，和平需要透明、克制與對話，台灣將與日本及理念相近國家合作，共同維護印太穩定與安全。

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，中日關係迅速緊張。昨（6）日，中國殲-15戰機兩度在公海上以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰機。對此，民進黨立委陳冠廷今日表示，中方不應再把東亞情勢推向危險局面。

快新聞／兩度「雷達鎖定」日本F-15戰機 陳冠廷：容易誤判、擦槍走火

F-15戰機。（圖／美聯社提供）

陳冠廷指出，中國近期一連串動作，包括限制中國團客赴日旅遊、以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生殲-15鎖定F-15的事件，行政施壓、經濟脅迫與軍事挑釁同時出現，已非零星個案。陳冠廷強調，日本遭雷達鎖定非一般軍事接觸，而是帶有攻擊意圖的危險行為，容易引發誤判甚至擦槍走火，中方不應單方面升高情勢。

接著，他直言，中方一方面將境外旅遊作為政策工具，限制團客赴日，另一方面又以水產品檢驗施壓，已擾亂區域經貿秩序，如今再加上對日本軍機挑釁，將迫使周邊國家提高戒備，也讓中國在國際上的信任度持續下降。

同時，陳冠廷也表示，台灣立場明確，和平需要透明、克制與對話，而非以行政、經濟與軍事手段同時施壓。今天被鎖定的是日本，明天可能是印太地區的任何國家。他指出，破壞規則、改變現狀的不是日本或台灣，而是中國一再採取多重加壓行動，唯有讓中國了解其行為後果，才能避免區域局勢持續惡化。

最後，陳冠廷強調，台灣將與日本及理念相近國家合作，共同維護印太地區的穩定與安全。

