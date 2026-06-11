中國公務船侵我太平島「禁止水域」 海委會嗆：日、菲議題只是藉口

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中國公務船6/11侵入我太平島禁止水域。翻攝海委會臉書



針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域劃界談判」，中國發起的執法行動，在昨天（6／10）結束，中國方面稱次行動總航程1030海里，掃測總里程1025海里，點驗過往船舶198艘次，糾正船舶違章違法行為3艘次。不過，海委會主委管碧玲今天（6／11）指出，「中國持續以升高的手段在騷擾我們，今天以公務船深入太平島禁止水域！」

管碧玲今天貼出海委會在社群媒體的公告，指出「中國持續以升高的手段在騷擾我們！今天竟然以公務船深入到太平島的禁止水域！這也證明，襲擾以日、菲議題只是藉口。」

廣告 廣告

海委會也貼出相關的中方公務船侵入海域之動態圖，且在社群平台X，以英文寫下過程，強調中國對台灣的騷擾，日本、菲律賓的議題只是藉口。

事實上，中國交通部在6月6日至10日舉辦的執法行動，強調這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域劃界談判」，批日、菲此舉是對「嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動」。

更多太報報導

崔始源宣布來台長住！中文ㄅ級分接拍IP真人版影集 女主角是她

認了來台賣淫！日AV女優「1次3.5萬元」招嫖客 道歉止血「全面停工」

新竹建商遭詐6500萬 銀樓公會發「海捕令」！急追71條UBS金條下落