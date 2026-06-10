中國公務船侵擾 張惇涵盼立院支持國軍海巡預算

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（中央社記者高華謙台北10日電）中國公務船近日侵擾台灣東部海域，甚至進入限制水域。行政院秘書長張惇涵今天說，中國無權在台灣經濟海域干擾自由航行，「藍色海疆我們寸土不讓」，希望國人能支持國軍與海巡，也希望立法院支持國軍與海巡預算。

中國公務船以日菲談判為由藉機侵擾台灣東部海域，張惇涵上午赴立法院內政委員會備詢前，接受媒體聯訪表示，中國無權在我國經濟海域進行任何干擾自由航行的行動與作為，外交部已對此表達嚴正譴責，國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況。

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張惇涵表示，中共此做法不僅危害我國主權，也違反相關國際法與國際公約，我國的海軍、海巡也都嚴密掌握當中，以確保國人安全，「藍色海疆我們還是寸土不讓」。

張惇涵說，剛好立法院在審議預算，今年預算到現在還在審，已經過了農曆年、元宵、清明節，下週就是端午節。此時此刻希望國人能支持國軍與海巡，也希望立法院朝野政黨能支持國軍與海巡的預算。（編輯：萬淑彰）1150610