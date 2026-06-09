中國公務船假冒我國管轄權問話 海巡署：嚴厲警告

中國海警及海事公務船近期以日本與菲律賓談判專屬經濟海域為藉口，持續侵擾台灣東部海域。（翻攝畫面）





今（9日）上午10多，包括中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」及「海警2202」等5艘公務船，在航經彭佳嶼東方40浬（即我國限制水域外12浬）並持續往北遠離我國海域時，竟試圖假冒管轄權，先後透過無線電向3艘航經該處的外國商貨輪廣播詢問進出港與船員人數等隱私資訊。全程併航監控的我國海巡艦艇見狀毫不退讓，第一時間立即廣播向國際商船嚴正回應指出，中國此舉已違反國際法，要求各船隻完全不必理會對岸的騷擾。

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海巡側聽中國海警廣播騷擾商船 我方強勢警告

海巡署詳細指出，這次中國公務船完全是以日菲談判當作外衣，藉由海警及海事船大舉侵擾我國東部海域。根據海巡艦艇側聽記錄，早在本月7日下午1時許，海巡「長濱艦」就在鵝鑾鼻西南約39浬（限制水域外5浬）處，側聽到中國「海巡06」對著一艘新加坡籍的「E」輪廣播詢問進出港口及船員人數；而到了今日上午6時許，「花蓮艦」也在蘇澳東方34浬（限制水域外7浬）側聽到「海巡06」詢問賴比瑞亞籍的「S」輪；隨後在同日上午8時43分許，「宜蘭艦」再度於三貂角東方33浬（限制水域外8.5浬）側聽到「海巡06」呼叫貝南籍的「A」輪。

面對中國公務船接二連三的越界騷擾，海巡署在第一時間就透過廣播對中國公務船發出嚴厲警告，強調該處是中華民國台灣的專屬經濟海域，中國在該海域沒有任何管轄權，要求對方不要騷擾正常航行的船隻，其行為已經嚴重違反國際法，限令立即離開。

海巡艦艇也同步向無端遭到盤問的國際商貨輪發出中英文廣播，溫馨且堅定地告知船長這裡完全是中華民國海域，中國沒有任何主權權利，更不具備任何管轄權，請各船隻放心保持正常航行、完全不必理會中國公務船的無線電廣播，倘若在航行期間需要任何協助，都歡迎隨時透過無線電或其他通訊方式與台灣海巡艦艇取得聯繫。

海巡署最後特別強調，海巡目前正運用聯合情監偵手段，部署大批艦艇對中國公務船實施全天候的全程監控。截至目前為止，所有航經我國海域的國際船舶均維持正常安全航行，並未發生任何遭到中國公務船強行登檢、無理逼近或實質干擾的情事。海巡署也對外重申「海巡在，主權就在」的鐵腕立場，強調海巡捍衛海上自由航行的決心絕對不會改變，未來任何國家只要試圖在該海域片面訴諸管轄權，海巡艦艇都將一概予以強勢驅離。

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