中國公務船假冒管轄權廣播 海巡署：已嚴正警告

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）中國公務船以日菲談判為由藉機侵擾台灣東部海域，海巡署今天表示，中國5艘公務船上午已遠離台灣海域，但期間曾對3艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告。

海洋委員會海巡署透過新聞稿表示，中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」及「海警2202」等5艘公務船，在上午11時已於彭佳嶼東方40浬（台灣限制水域外12浬）持續向北遠離台灣海域，目前海巡艦艇仍持續監控中。

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本次中國公務船以日菲談判當外衣，藉由海警及海事船侵擾台灣東部海域，海巡署說，已超前部署艦艇，全程併航監控；期間中國公務船曾對3艘航經商貨輪廣播詢問進出港等資訊，海巡艦艇立即嚴正回應「中國違反國際法，不必理會騷擾」。

其中，「長濱艦」於7日下午1時在鵝鑾鼻西南約39浬（限制水域外5浬）側聽到「海巡06」對新加坡籍「E」輪廣播詢問進出港及船員人數；今天上午6時8分，花蓮艦側聽「海巡06」於蘇澳東方34浬（限制水域外7浬）詢問賴比瑞亞籍「S」輪；今天上午8時43分，宜蘭艦側聽「海巡06」於三貂角東方33浬（限制水域外8.5浬）呼叫貝南籍「A」輪。

海巡署表示，第一時間就廣播警告中國公務船，「這裡是中華民國台灣專屬經濟海域，中國沒有管轄權，請不要騷擾航行船隻，你的行為已經違反國際法，我要求你立即離開」。

同時，海巡艦艇也同步向航經的商貨輪廣播，「這裡是中華民國海域，中國沒有任何主權權利，也沒有管轄權，請保持正常航行，不必理會中國公務船廣播。如需任何協助，請立即透過無線電或其他通訊方式向台灣海巡艦艇聯繫」。

海巡署強調，海巡運用聯合情監偵手段，部署艦艇全程監控中國公務船，航經台灣海域的船舶均維持正常航行，未遭中國公務船登檢、逼近或干擾等情事。

海巡署重申，「海巡在，主權就在」，海巡署捍衛海上自由航行的決心不變，任何國家訴諸管轄權，都將一概驅離。面對中國近期頻繁利用灰色地帶侵擾與認知作戰營造管轄權假象，海巡署已做好萬全準備，將採取一切必要的手段，確保國家主權及海域安全。（編輯：張銘坤）1150609