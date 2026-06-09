中國公務船假冒管轄權廣播 陸委會嚴厲譴責：嚴重違反國際法

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中國5艘公務船對3艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告。海巡署提供



中國公務船以日菲談判為由藉機侵擾台灣東部海域，海巡署稍早指出表示，中國5艘公務船今（6/9）上午已遠離台灣海域，但期間曾對3艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告。陸委會晚間指出，中國船艦此舉已嚴重違反國際法，破壞區域和平穩定，陸委會嚴厲譴責。

陸委會表示，中共公務艦艇在中華民國專屬經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。

陸委會說明，依照我國內法、國際法及聯合國海洋法公約，中華民國享有領土及相關海域的主權與海洋權利，不容置疑與挑釁。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，中共企圖藉此擴張主權範圍的詭計，絕對不會得逞。

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陸委會強調，北京當局藉機尋釁滋事，我方絕不接受並嚴正抗議；我海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。

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