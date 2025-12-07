中國公務船台灣灘海域演練 海巡署全程掌握動態

中共對台的灰色地帶侵擾不斷升級，中共官媒中新社6日釋出多張無人機空拍照片，指稱福建海事局聯合中國交通運輸部東海救助局、出動3艘公務船，首度在澎湖西南方的台灣灘海域舉行搜救應急演練，更聲稱隨後在台灣海峽中部海域展開專項執法。對此我海巡署回應，全程掌握中國艦船動態。

海巡署公關科長歐玉飛說：「又再用魚目混珠的不實言詞混淆海域位置，企圖對我國，進行灰色地帶侵擾跟認知作戰。」

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，「都是中共他企圖在第一島鏈以西，就是掌握這個主權治權。」

廣告 廣告

學者指出，去（2024）年8月中旬中方也以類似模式擾台，相關行動都是中共試圖推動「台海內水化」的法律戰。而同時在中日關係緊繃之際，中國航母「遼寧號」編隊穿越宮古海峽、朝西太平洋航行，並實施艦載機起降，但中方殲-15戰機、卻兩度對升空警戒的日本自衛隊F-15進行「雷達照射」，也就是將電磁波對準目標進行鎖定，被視為高度敵意的行為。

日本防衛大臣小泉進次郎說：「此次雷達照射行為已超出航空器安全飛行所需的範圍，是極其危險的行為，發生這樣的事件極為遺憾，我方向中方提出強烈抗議，並嚴正要求徹底防止再發生。」

日本防相小泉進次郎7日凌晨緊急召開記者會，表示已向中方提出強烈抗議。日方也重申，預計2026年會在距離台灣110公里的與那國島，部署飛彈部隊，以強化西南地區防衛能力。

美國戰爭部長赫格塞斯表示，「確保美國與盟友能在印太地區保持足夠強大的部署，以平衡中國日益增長的力量，也就是確保，我們的任何盟友不會遭受持續且成功的軍事侵略，這就是我們所說的印太嚇阻。」

另一方面，美國戰爭部長赫格塞斯強調，美方無意改變台灣現狀，但美國在印太地區的利益重大，將持續以實力、而非對抗，嚇阻中國，確保區域和平穩定。

更多公視新聞網報導

翻船事件二度閉門會談 海巡署與中方態度低調

