中國公務船在台灣東部海域騷擾外籍商船！陸委會：嚴重違反國際法

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海巡「長濱艦」向中國海巡06中英文廣播。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 近年中共機、艦、海警船進行灰色侵擾動作不斷，頻繁竄擾我國海域，屢遭我國驅離。大陸委員會今（9）日表示，中共公務艦艇在中華民國專屬經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。

陸委會說明，依照我國內法、國際法及聯合國海洋法公約，中華民國享有專屬經濟海域的主權權利不容置疑與挑釁。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，中共企圖藉此擴張主權範圍的詭計，絕對不會得逞。，中共嚴重違反國際法，破壞區域和平穩定，予以嚴厲譴責。

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中共公務船藉機以日菲談判為名義，藉機侵擾台灣東部海域，今天在台灣東部海域對外籍商船廣播，假冒有管轄權。陸委會強調，北京當局藉機尋釁滋事，我方絕不接受並嚴正抗議；我海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。

海巡署指出，中共5艘公務船上午遠離台灣海域，其間曾對3艘航經的商貨輪廣播詢問，假冒有管轄權，被海巡艦艇嚴正警告。第一時間就廣播警告中共公務船；另也同步向航經的商貨輪廣播強調「這裡是中華民國海域」，要求對方保持正常航行，不必理會中共公務船廣播。

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