中國公務船在台灣淺灘演練？海巡駁：魚目混珠

海巡署全程掌握中國海事局3艘公務船昨（12/6）日在台灣海峽中線以西的活動。海巡署提供



中國媒體報導，福建海事局聯合東海救助局昨（12/6）日在台灣淺灘海域搜救應急演練，海事、救助船艇編隊隨後開展台灣海峽中部海域專項執法行動。對此，海巡署駁斥，中國海事局3艘公務船在台灣海峽中線以西、靠近中方水域進行演練，海巡署全程掌握。

中國媒體報導，福建海事局聯合東海救助局舉行台灣淺灘海域搜救應急演練，海事、救助船艇編隊隨後開展台灣海峽中部海域專項執法行動，釋出的照片是由福建海事局「海巡06」輪和東海救助局「東海救115」輪進行運輸船失火救援與運輸船舶人員落水救援演練。

對此，海巡署駁斥是中國魚目混珠、在海峽中線以西的活動，中國海事局3艘公務船當時是在台灣海峽中線以西、靠近中方水域進行演練，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前台灣周邊海域狀況正常。

海巡署表示，中國以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，目的就是針對我國進行灰色地帶侵擾及認知作戰；海巡署堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益，請國人放心。

這是中方近期第二起結合認知作戰與灰色地帶侵擾的行為。中國海警局另曾於11月28日宣布，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。當時，海巡署駁斥，中國利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從其航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」。

