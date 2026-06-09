中國公務船在我國專屬經濟海域無端騷擾外籍商船！外交部嚴厲譴責

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外交部。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 近年中共機、艦、海警船對台進行灰色侵擾動作不斷，頻繁竄擾我國海域。中國交通運輸部日前宣布將在台灣東部海域展開執法行動，之後有中共公務船藉機以日菲談判為名義，藉機侵擾台灣東部海域，對外籍商船廣播，假冒有管轄權。外交部回應，中共公務艦艇在中華民國專屬經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船

外交部說明，中國交通部自本月6日深夜宣布啟動所謂「台灣東部海域專項行動」，持續不斷以海警船舶侵擾我國東部海域，更變本加厲於本月7至9日間非法襲擾我國周遭海域自由航行的貨輪。外交部對於中國侵害我國主權權利，非法對相關船隻進行海上襲擾的荒誕行徑予以嚴厲譴責。

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外交部強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，我國在東部海域享有聯合國海洋法公約「專屬經濟海域」相關規範所賦予的各項主權權利，中國無權在我國專屬經濟海域內，對任何自由航行的船隻採取違法行動。我國領土主權及主權權利不容侵犯，更不容中國妄圖在我國海域騷擾過往船隻，違反相關國際法及公約，嚴重破壞現狀，混淆國際視聽。

外交部指出，這些舉動已充分揭露中國威權主義擴張野心的本質，毫無節制。外交部再次呼籲，國際社會正視中國此次非法行動對區域和平穩定所造成嚴重、立即的危害，並共同反對中國的違法行徑。我國政府也將傾跨部會力量守護海域安全，並持續爭取理念相近國家支持共同與我維護印太安全。

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