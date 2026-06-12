中國公務船硬闖太平島禁止水域 賴士葆怪外交部：我們太軟弱了

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記者陳思妤／台北報導

日本和菲律賓針對兩國專屬經濟區（EEZ）大陸礁層海洋邊界展開談判，中國以此為藉口大作文章，日前宣布啟動「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，中國2艘公務船11日還首度侵擾我國太平島禁止水域，遭到海巡驅離。對此，國民黨立委賴士葆今（12）日怪給外交部，痛批是外交部太軟弱，「讓老共有機會吃我們豆腐」。

針對日本和菲律賓啟動相關談判，外交部長林佳龍10日表示，這部分政府立場非常清楚，不論是我國主權、漁權、漁民作業權益，都會得到確保。他強調，這次談判涉及的是專屬經濟海域與漁業權益等問題，並非涉及台灣的主權與管轄權，日方與菲律賓政府都已表示，不會影響台灣依國際法所享有的權利，也希望大家不要落入中共藉由所謂「執法擴權」所建構的敘事框架，避免流於中共認知作戰的一部分。

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然而，中國2艘公務船11日上午公然首次侵擾我國太平島禁止水域，海巡南沙分隊立即趕往應處，在相距僅0.1浬的近距離下實施併航監控及廣播驅離，期間2艘中國公務船無視航行安全，兩次大角度轉換航向，經海巡艇強勢驅離後，才航出我國限制水域。

對此，賴士葆今天在立法院受訪時稱，海巡有責任要保護海域，海巡是第二個海軍，任何國家有船闖進水域當然要驅離。不過，他稱，這件事就是因為菲律賓和日本討論經濟專屬領域，「把台灣經濟海域吃掉」，日菲兩國自己講，也沒告知台灣，事後告知那個都不算數啦。

賴士葆說，「我們也沒參與，我們的家旁邊兩個鄰居搶我們的地盤，我們要講話啊，你們要搶我地盤要跟我講啊，我要參與啊」。

賴士葆批評，目前為止外交部太軟弱了，才讓中國有機可乘，如果外交部很快抗議日本跟菲律賓侵犯經濟海域舉動的劃，相信就沒有後面事情。他稱，「我們前面太軟弱了！等於讓老共有機會吃我們豆腐」。

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