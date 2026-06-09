即時中心／徐子為報導



我方海巡署今（9）日偵獲中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」及「海警2202」等5艘公務船，中國公務船曾對3艘航經商貨輪廣播詢問進出港等資訊，假冒有管轄權。對此，陸委會今（9）晚表示，中共嚴重違反國際法，破壞區域和平穩定，予以嚴厲譴責。





陸委會：中共公務船在台專屬經濟海域無端騷擾商船 嚴重違犯國際法

陸委會表示，中共公務艦艇在中華民國專屬經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。



陸委會說明，依照我國內法、國際法及聯合國海洋法公約，中華民國享有專屬經濟海域的主權權利不容置疑與挑釁。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，中共企圖藉此擴張主權範圍的詭計，絕對不會得逞。



陸委會強調，北京當局藉機尋釁滋事，我方絕不接受並嚴正抗議；我海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。

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快新聞／住海邊？中國公務船在台灣東部海域「騷擾外籍商船」 陸委會：嚴重違反國際法

海巡署怒開嗆中國公務船。（圖／海巡署提供）

原文出處：快新聞／中國公務船竟在台灣東部海域「騷擾外籍商船」 陸委會嚴厲譴責

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