中國公務船越界到"台灣灘"演練 專家:企圖台海內水化
政治中心／楊思敏、胡崇恩 台北報導
中國侵擾台灣海域的動作，越來越多！週六，中國首度在澎湖西南方的"台灣灘"，進行搜救演練，企圖擴張海權。專家分析，去年八月中國就有類似動作，如今再次發生，顯示中國企圖將台海內水化的野心。台灣灘是我國重要漁場，中國騷擾行為不斷，讓附近的澎湖漁民，相當困擾。
中國侵擾台灣不斷，福建海事局6日出動三艘公務船，首度在台灣灘海域，進行搜救應急演練，中國官媒貼出多張編隊航行照片，政治宣傳意味濃厚。
國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，這是中國展現要把台海內水化的做法，「進行所謂船舶的救助演習，包括海上滅火以及人員的轉移，那這是它所謂以軟性的調子，來展現它治權的部分。」
去年八月，中國同樣出動三艘船，在台海中線執法，試圖透過常態化巡航，建立管轄事實，把範圍向中線以東、以南延伸。
中國出動3艘公務船，在台灣攤海域演練。（圖／新華社）
蘇紫雲：「這一次就整個覆蓋台灣淺灘了，也就是在澎湖一帶的水域進行活動，台灣海峽一年通過的海上貨物，將近7.5億噸。海警法,跟海上交通安全法，來展現它的治權，那就是用來支持它所謂對台海主權的訴求了。」
這幾年，中國抽砂船頻頻來到台灣灘，盜採礦砂。台灣灘位在海峽中線南端，澎湖七美西南方55公里處，當地湧升流帶來營養鹽，是土魠魚、玉筋魚、沙鮻、竹筴魚的產卵地，是台灣重要漁場。
台灣灘是我國重要漁場，當地是許多魚類的魚苗棲息地。（圖／民視新聞）
澎湖漁民表示，台灣灘是土魠魚、小管、白帶魚魚苗的棲息地，先前中國盜砂船挖沙，現在又有中國軍方行動， 造成澎湖不安。
海巡署強調，堅定執法立場，嚴密監控中國船艦動態，維護國家主權和海洋權益。
