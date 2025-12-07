中國公務船闖台灣灘 以「搜救」為名擾台
[NOWnews今日新聞] 「台灣灘」是澎湖漁民重要的漁場，但近來卻成為中國對台灰色地帶侵擾手段的目標。中國福建海事局6日聯合中國交通運輸部東海救助局，在台灣灘海域舉行「搜救應急演練」，緊接著還展開了台灣海峽中部海域「專項執法行動」，對台灣灘及台海中部等海域展開巡查。
根據中新社報導，此次行動被中方定調為「台灣海峽中部海域專項執法暨搜救演練行動」參與行動的公務船共有三艘，包括「海巡06」、「海巡0802」等兩艘海巡船，以及一艘「東海救115」遠洋救助船。
中新社一連發布9張以無人機拍攝的相關照片，指這次「專項執法行動」的巡查範圍，包含台灣灘、台灣海峽中部、通航密集區、以及事故多發區等海域。
台灣灘位處台灣海峽中線南端一帶，大致位置在澎湖七美西南方約55公里處。據公開資料顯示，台灣灘的面積約8800平方公里，屬於台灣領海與經濟海域，是澎湖漁民的重要漁場之一。
由於台灣灘屬於海床淺丘，平均水深僅約8至40公尺，與周邊海床相較深度相對較淺，中方則稱其為「台灣淺灘」。近年來中國採砂船在該區域盜採海砂猖獗，已對當地水文、海洋生物以及棲地的珊瑚礁砂石結構造成嚴重衝擊。
這並非中國公務船首次在此區域進行大規模行動。中國曾於2024年8月17至18日，由福建海事局及東海救助局共同舉行為期一天半的「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」。當時中方聲稱其主要任務包括巡查台海中部海域航路，「實施交通組織和管控，點驗過往船舶」等，參與船隻組合與本次行動完全相同。
