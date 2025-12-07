中國公務船闖台灣灘「搜救演練」 王定宇：企圖推動「台灣海峽內海化」
記者盧素梅／台北報導
中國6日首次派出 3 艘公務船，在我國澎湖七美島西南方約 55 公里海域、「台灣灘」一帶，進行其宣稱的「搜救演練」。對此，民進黨立委王定宇今（7）日譴責，此舉不折不扣是挑戰台灣對該海域的管轄權，也是北京長期企圖推動「台灣海峽內海化」與「台灣屬中國內部議題」的既定戰略之一，已直接危害我國主權安全。
中新社昨晚一連發布9張以無人機拍攝的相關照片，並以圖說方式作報導。根據報導，中國福建海事局今天聯合中國交通運輸部東海救助局，首度在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」，接著還展開台灣海峽中部海域「專項執法行動」，對台灣灘及台海中部等海域展開巡查，共有2艘海巡船及1艘遠洋救助船參與。
對此，王定宇今日指出，台灣灘是屬於中華民國管轄的水域，面積達 8,800 平方公里，水深平均 30至50 公尺。多年來，中國抽砂船在該海域大規模違法抽砂，破壞海底地貌與生態，海巡署每半年需驅離數千艘次，但中國不僅未管理自身違法船隻，如今竟派公務船進行演練，明顯是「侵犯台灣管轄權」。
王定宇並指出，中國此舉與武力犯台布局密切相關，目的包括：一、企圖把台灣海峽「內海化」，為軍事行動預作鋪陳；二、在國際上營造「台灣是中國內政」的假象，削弱國際社會對台聲援。他說，任何附和「台海內海化」、「台灣是中國內部議題」的政治人物或團體，都是在替中國的戰略擦脂抹粉。「那就是背叛自己的國家，出賣台灣安全。」他痛斥，台灣人民應唾棄這些「叛徒」，若涉及違法，也應依法究責。
王定宇表示，面對中方擴張行動，他要求海巡署與海軍強化該海域執法能量，該驅離、就驅離，確保台灣主權不受挑戰。他強調，唯有強化我國海域執法、深化與民主國家的安全合作，才能建立穩固的防衛網，阻止中國持續侵蝕台灣主權的陽謀。
王定宇並表示，這次中國以「搜救演練」為名派公務船進入台灣灘，本質就是一場違法挑釁，台灣必須嚴正回應，維護國家利益與區域安全。
