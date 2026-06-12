中國公務船闖禁止水域 林佳龍：太平島是我們的國土！捍衛海域管轄權
記者陳思妤／台北報導
中國以日本和菲律賓EEZ談判為藉口大作文章，日前宣布啟動「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，中國2艘公務船11日還首度侵擾我國太平島禁止水域，遭到海巡驅離。對此，外交部長林佳龍今（12）日表示，中國想要製造灰色地帶新的常態，所以第一島鏈的國家要合作，捍衛區域和平穩定，阻止中國擴張，太平島是「我們的國土」，會捍衛海域的管轄權。。
日本和菲律賓針對兩國專屬經濟區（EEZ）大陸礁層海洋邊界展開談判，林佳龍10日表示，這部分政府立場非常清楚，不論是我國主權、漁權、漁民作業權益，都會得到確保。他強調，這次談判涉及的是專屬經濟海域與漁業權益等問題，並非涉及台灣的主權與管轄權，日方與菲律賓政府都已表示，不會影響台灣依國際法所享有的權利，也希望大家不要落入中共藉由所謂「執法擴權」所建構的敘事框架，避免流於中共認知作戰的一部分。
而中國不僅大作文章，日前宣布啟動「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，中國2艘公務船11日上午還首次侵擾我國太平島禁止水域，海巡南沙分隊立即趕往應處，在相距僅0.1浬的近距離下實施併航監控及廣播驅離。且期間2艘中國公務船無視航行安全，兩次大角度轉換航向，經海巡艇強勢驅離後，才航出我國限制水域。
林佳龍今天出席芬蘭文化節受訪時表示，中國一再透過機艦、公務船、海警船造成區域的緊張，想要製造灰色地帶新的常態，這不只針對台灣，也針對日本跟菲律賓。
林佳龍指出，這也是為什麼第一島鏈的國家要更加合作來捍衛區域和平穩定，特別是自由航行權，還有阻止中共擴張。他強調，太平島是「我們的國土」，會捍衛海域的管轄權。
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