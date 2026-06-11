中國公務船首度硬闖太平島禁止水域 遭海巡署強力驅離還出危險動作

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海巡署南沙指揮部於2026.6.11上午07時25時偵獲中國籍「三沙執法301」及「三沙2號」併航接近太平島水域，隨後派兩艇併行、廣播驅離，但對方卻硬闖禁止水域，並兩次不顧海上航行安全突然惡意轉向，嚴重挑釁，併危及台灣的海巡署人員與船隻安全。海巡署提供



中國兩艘公務船「三沙執法301」及「三沙2號」今天（6/11）上午想一起硬闖太平島我方禁止水域，遭到我方海巡署艦艇併航監控及廣播驅離，但這兩艘中國公務船並不乖乖就範，而且還出現危險動作，無視航行安全，兩次大角度轉換航向，經我方海巡艇強勢驅離後，兩艘中國公務船才在上午08時43分航出我國限制水域。海巡署對此加以嚴厲譴責，不僅嚴重挑釁我國主權，更危及我方艦艇與海上人身安全。

海巡署今天下午發布新聞稿指出，中國公務船2艘於今（11）日上午公然首次侵擾我國太平島禁止水域，歷時15分鐘，海巡署對此表達最嚴厲的譴責，海巡署指出，中國公務船在闖入我方水域期間，兩次不顧海上航行安全突然惡意轉向，不僅嚴重挑釁我國主權，更危及我方艦艇與海上人身安全。繼日前中國公務船於臺灣東部海域「假執法、真襲擾」，非法騷擾國際商貨輪後，再度惡意升級灰帶襲擾，營造管轄權的假象，嚴重違反國際法及海洋法公約，更是對國際秩序的公然挑戰。

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海巡署南沙指揮部於2026.6.11上午07時25時偵獲中國籍「三沙執法301」及「三沙2號」併航接近太平島水域，隨後派兩艇併行、廣播驅離，但對方卻硬闖禁止水域，並兩次不顧海上航行安全突然惡意轉向，嚴重挑釁，併危及台灣的海巡署人員與船隻安全。海巡署提供

海巡署表示，今天（6/11）上午0725時，南沙指揮部偵獲中國籍「三沙執法301」及「三沙2號」併航接近太平島水域，海巡南沙分隊CP-1039艇及CP-1083艇立即趕往應處，在相距僅0.1浬的近距離下實施併航監控及廣播驅離。0828時該2艘中國公務船闖入太平島北方3.2浬限制水域，0831時，航入太平島北方2.1浬禁止水域，期間2艘中國公務船無視航行安全，兩次大角度轉換航向，經海巡艇強勢驅離後，兩船隨即於0843時航出我國限制水域。

海巡署強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，任何國家都不能侵犯我國的主權。海巡署在海上捍衛主權、維護自由航行，任何國家只要在我國水域訴諸管轄權，海巡艦艇一概強勢驅離。面對中國近期從東沙、臺灣東部海域到今日太平島海域節節升高的侵擾強度，海巡署已運用聯合情監偵手段做好萬全準備，將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權及海域安全。

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