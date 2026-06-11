中國公務船首闖太平島水域 海巡強力驅離並嚴正譴責

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海巡署11日下發布新聞稿指出，中國兩艘公務船於11日上午公然侵擾我國太平島禁限水域，歷時15分鐘。這也是首次有中國公務船隻侵擾太平島水域，海巡署對此表達最嚴厲的譴責。

海巡署說明，11日上午7時25分，南沙指揮部偵獲中國籍「三沙執法301」及「三沙2號」併航接近太平島水域，海巡南沙分隊CP-1039艇及CP-1083艇立即趕往應處，在相距僅0.1浬的近距離下實施併航監控及廣播驅離。

後續在8時28分許，該2艘中國公務船闖入太平島北方3.2浬限制水域，31分許航入太平島北方2.1浬禁止水域。期間2艘中國公務船無視航行安全，兩次大角度轉換航向，經海巡艇強勢驅離後，兩船隨即於8時43分航出我國限制水域。

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中國兩艘公務船於11日上午公然侵擾我國太平島禁限水域相關航跡追踪。(海巡署提供)

海巡署指出，中國公務船在闖入我方水域期間，兩次不顧海上航行安全突然惡意轉向，不僅嚴重挑釁我國主權，更危及我方艦艇與海上人身安全，已嚴重違反國際法及海洋法公約，更是對國際秩序的公然挑戰。

海巡署強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，任何國家都不能侵犯我國的主權。海巡署在海上捍衛主權、維護自由航行，任何國家只要在我國水域訴諸管轄權，海巡艦艇一概強勢驅離，並採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權及海域安全。(編輯：陳文蔚)