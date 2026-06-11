中國公務船首闖太平島禁止水域 灰帶襲擾升級

轉眼間，《英雄聯盟》已經營運 16 年了。這些年來，開發團隊總是不斷推出各種新英雄，以讓玩家們能夠持續保持對於召喚峽谷的新鮮感。而在下一個版本 26.13 中，來自德瑪西亞的新中路刺客英雄洛克即將登場，而最讓人眼睛一亮的技能機制是，洛克竟能擁有「無限成長」的斬殺線，設計師也證實理論上洛克確實可能成長到 100% 斬殺線，讓敵方一復活就陣亡，但也談及對於洛克的限制，以及希望洛克能達到的目標。

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