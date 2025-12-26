中國公司成立！館長放話「不講政治、髒話」：太low了台灣才玩

娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）近年多次造訪中國，言語中一口一個「同胞」、「祖國」之餘，不忘積極西進擴展事業版圖，選在中國福建省廈門設立電商公司，準備挑戰「直播帶貨」撈人民幣。近期他在直播開箱新辦公室樣貌，強調自己是「準備做大的」，未來經營會專注在商品本身，「不講政治、不罵髒話」，更直言這些東西「太low了，那台灣在玩的」。

館長今（26日）直播開箱電商辦公室內裝，並一一說明未來規劃，過程中有觀眾提及，從2024年起就陸續有台灣直播主前往中國發展，認為館長不太能獲利。館長一聽就笑出來，指出台灣電商倒了一堆、但自己仍在經營，就是因為有投入心力，「我投資了5、6000萬，貨至少壓了1個億，我們花錢做網站和請員工，光是員工就有4、50人在做服務和接電話」。不過他直言，這些在中國都是小兒科，「大陸投資個幾億都是小投資」，所以自己要努力做，「讓大陸同胞認同」。

館長中國公司成立！放話直播帶貨「不講政治、髒話」：太low了台灣才玩

館長表示，未來直播帶貨會專心在商品。（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube）

館長也說，這次來中國發展就是要用心經營品牌，「不是要大家看我耍猴戲、講政治、臭X喇譙，然後說我現在賣這個。他們（中國）這邊不走這一套，那太low了，那在台灣玩得動，這邊不走這一套。」館長坦承抖音規範嚴格，要賣東西就是好好介紹商品、不能亂講話，所以直播帶貨時他會很認真，不過回到台灣依舊會談政治，「我可能未來1個月來這邊一次，因為我台灣還有生意、還有政治要做，我還是要為了兩岸打拼，還是要打掉民進黨」。

館長（右）預計未來1個月來辦公室一次，其他事務交給夥伴。（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube）

