中國公安列陳志4大罪！美司法卻無法審判
[NOWnews今日新聞] 柬埔寨內政部週三突宣布逮捕包含太子集團創辦人兼董事長陳志在內等三名中國籍人士，並將他們遣送回中國。中國官媒央視今（8）日晚間公開陳志被捕畫面，中國公安部也列出陳志所涉及至少四項罪嫌。不過，外媒分析點出，陳志被遣送回中國，形同被中國保護，無法讓美英等國司法審判介入。
根據中國官媒央視報導，中國公安部今（8日）證實，陳志涉及開設賭場、網路詐騙、非法經營，以及掩飾、隱瞞犯罪所得等罪嫌，柬埔寨1月7日在相關部門配合下，公安部派出專案工作小組，已將陳志自柬埔寨金邊押解回中國，全案被視為中柬執法合作的重要成果。
中國公安部也預告，近期將對陳志犯罪集團首批核心骨幹成員發布通緝令，全面追緝在逃人員歸案，並呼籲涉案人士盡速投案自首。
根據CNN報導，引述分析人士說法表示，陳志被引渡回中國，意味著他「極不可能」在美國受到審判，至少在短期內是如此。中國與美國沒有引渡條約，且兩國正深陷日益加劇的地緣政治和經濟競爭之中。
分析人士提到，陳志在中國面臨多項尚未確定的法律問題，但這些指控內容仍不明朗，哈佛大學亞洲中心學者、跨國犯罪專家西姆斯（Jacob Sims）表示，「這次逮捕反映出國際社會持續施壓，最終使柬埔寨繼無法繼續不作為」；將陳志遣送回中國，既緩和了各國逐漸升級的審查行動，也符合北京方面可能希望將政治敏感案件排除在美國和英國法院之外的想法。
西姆斯提到，考量太子集團的政治敏感性及其區域關係，尤其是根據多家媒體披露其與多名中國政府官員的關聯性，北京有強烈動機選擇低調、以內部方式處理此案。
