即時中心／潘柏廷報導

最新消息，百萬反共網紅八炯（溫子渝）、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）今（13）日被中國福建泉州市公安局發布「懸賞公告」，宣稱兩人在台灣傳播反中抗中言論等行為，涉嫌煽動分裂國家罪，請民眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，將視情給予5萬至25萬元人民幣的獎勵，換算新台幣最高約109萬元。

泉州市公安局今日表示，其工作掌握，台灣網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）長期在境外社交平台大量發布、傳播「反中抗中｣、煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑中國惠台利民政策，欺淩、迫害在合中國配偶，充當「合獨」打手、幫兇，造成惡劣影響。兩人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百零三條之規定，涉嫌煽動分裂國家罪。

廣告 廣告

公安局還說，為依法嚴厲打擊破壞國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，公安局將視情給予5萬至25萬元人民幣的獎勵。對包庇在逃人員的，將依法追究法律責任。對打擊報覆舉報人的，將依法嚴懲。

原文出處：快新聞／中國公安發懸賞公告！徵集八炯、閩南狼犯罪線索 最高獎勵金額曝

更多民視新聞報導

黃國昌竟聲援旺旺！蔡衍明擬進軍中國棒球 綠委怒：不要臉到極點

小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝

法院認證「挖大秘寶」變破壞新竹棒球場 律師：高虹安「貢獻」不遑多讓

