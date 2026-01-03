中國公布沈伯洋住家衛星影像 數發部嚴正譴責：已要求Meta即刻下架

立委沈伯洋。廖瑞祥攝



多次被中共資訊攻擊的民進黨立法委員沈伯洋，日前又被對岸官媒公開標註他於台北市、鄰近大安森林公園一帶的居住地與工作地點的衛星影像，聲稱是送給沈伯洋的「2026新年大禮」。對此，數位發展部發表嚴正聲明，強烈譴責利用商用衛星影像進行「網路肉搜」與「數位脅迫」的行為，已第一時間與Meta等社群平台交涉，要求依照隱私與反騷擾條款下架相關內容，並將持續監督處置進度，防止不當資訊擴散。

針對沈伯洋遭對岸公開居住地、工作地衛星影像一事，數位發展部今（1/3）日發布嚴正聲明，強烈譴責任何形式的「網路肉搜（Doxing）」與「數位脅迫（Digital Coercion）」行為。數發部指出，利用商用衛星影像公開標記特定人士的住居或辦公地點，已嚴重侵犯個人隱私，並可能涉及跟蹤騷擾等違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應，更對民主社會的安全與正常運作構成重大威脅。

廣告 廣告

數發部表示，相關內容出現後，已於第一時間與 Meta 等社群平台進行交涉，要求平台依其「個人隱私」與「禁止騷擾」服務條款，對涉及威脅人身安全的內容即刻處理並下架。後續也將持續監督平台的處置進度，防止不當資訊持續擴散。

數發部同時呼籲社會大眾，共同抵制數位脅迫與惡意肉搜行為，避免助長仇恨言論在網路空間流傳。聲明強調，維護健康的數位環境，有賴政府、平台業者與公民社會的共同努力，面對跨國數位侵擾帶來的挑戰，數發部將持續透過行政協調與技術合作，確保國人在數位空間中的基本安全與數位人權。

更多太報報導

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂