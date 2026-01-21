中國公布2025整治內捲10大案例 貨拉拉列首位

（中央社台北21日電）中國國家市場監管總局今天公布2025年綜合整治「內捲式競爭」10大典型案例，其中列為首案的是公開約談貨拉拉。這家貨運平台龍頭因為被司機、客戶大量投訴，多次遭官方約談整改，因而5次在香港申請IPO失利。

綜合新京報、新浪財經等陸媒報導，中國市監總局反壟斷一司副司長劉健今天表示，近年來，中國網路貨運行業快速發展，在便利物流與消費、擴大就業等方面發揮了重要作用，但同時低價無序競爭等問題逐步顯現，社會各方面反映較為集中。

劉健說，經核查，網路貨運頭部（龍頭級）平台貨拉拉存在「利用演算法不合理壓低貨運價格、利用平台規則實施強制獨家車貼」等行為，損害公平競爭市場秩序和貨車司機利益，導致競爭性平台跟隨實施低價策略，加劇行業內捲式競爭，存在壟斷風險。

2025年9月23日，中國市監總局公開約談貨拉拉，要求其嚴格遵守「反壟斷法」等法律規定，落實反壟斷合規主體責任，及時規範經營行為，公平參與市場競爭，維護貨車司機和消費者合法權益，推動平台規則和演算法公平公正、公開透明。

劉健表示，市監總局依據反壟斷法公開約談貨拉拉，透過運用反壟斷「三書一函」的方式，在採取柔性監管措施的同時，充分傳導監管壓力，強化約束作用和社會監督，切實壓實平台主體責任。

他說，市監總局將督導貨拉拉全面落實整改要求，維護市場公平競爭，保護貨車司機合法利益，引導行業回歸理性競爭，優化貨運平台競爭生態，促進形成優質優價、良性競爭的市場秩序。

中國市監總局今天公布的2025年綜合整治內捲式競爭10大典型案例，還包括太陽能行業內捲外溢風險預警與整治；針對補貼大戰約談外送平台，以及廣東、湖南、北京等地市場監管部門對行動電源產品實施缺陷調查與召回等。

貨拉拉（Lalamove）在中國大陸網路貨運市場占有率將近7成，核心收入來自向司機收取佣金和類似月費的「折扣計畫費」。

2021年迄今，貨拉拉已遭交通運輸部、市監總局等官方約談18次，多涉及司機權益與內捲競爭，被指任意調整計價規則、多重收費，採用一口價訂單、上線「特惠順路」產品等方式惡意壓低運價，損害貨車司機權益，擾亂市場公平競爭秩序等。

截至今天，黑貓投訴平台已收到9萬6480條對貨拉拉的投訴，其中包括不少司機。

因為屢屢碰觸監管紅線，多次整改不到位。2023年3月迄今，貨拉拉已5度在香港交易所遞交首次公開發行（IPO）招股書均告失利。2025年10月27日，貨拉拉第6次遞交招股書。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150121