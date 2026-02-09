中國公廁免費衛生紙有陷阱！發「驗證碼」險被收錢
中國廣西柳州市近日傳出公園公廁「免費取紙」疑似變相收費的爭議事件，引發民眾不滿。一名朱姓市民向當地媒體投訴，日前在河西公園如廁時，差點因操作公廁內的「免費取紙機」而誤觸付費訂閱服務，直呼設計「根本是陷阱」。
免費取紙險被收「訂閱費」
朱先生表示，當天在公園遊玩時前往公廁，看到牆上張貼「免費取紙處」字樣的取紙機，並附有取用流程說明，原以為只要掃描QR Code、輸入驗證碼即可免費取紙。未料掃碼後頁面要求輸入手機號碼，他以為是正常流程便照做，結果手機卻接連收到含有驗證碼的訂閱服務簡訊。
朱先生說，他前後反覆操作三次，輸入了三次手機號碼，也收到三封訂閱業務相關簡訊，但始終沒有取到任何紙巾。他認為，若當下因急用而輸入驗證碼，恐怕就會不知不覺訂閱付費服務，「明明寫免費，實際上卻在誘導扣款」，讓他越想越氣。
事件曝光後，媒體將情況反映給河西公園管理單位，相關負責人回應，當初同意營運商「紙巾寶」在公園公廁設置取紙機，是基於方便民眾如廁的善意初衷，至於目前出現的問題，研判可能是營運方後續加掛廣告或訂閱機制所致，將立即展開查核。
公園負責人於1月31日表示，已先行將公園內所有公廁的免費取紙機全面拆除，避免再有民眾誤觸爭議機制。
