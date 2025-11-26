中國兵裝集團前副總 收賄「特別巨大」遭起訴

中國內部清理貪腐的腳步，持續推動。（示意圖／Pexels）





中國內部清理貪腐的腳步持續推動，最近又傳出有軍工巨頭中箭落馬，這個人是中國兵器裝備集團副總經理劉衛東，7月底遭到開除黨籍與公職的處分。根據調查，他收取了鉅額的賄賂，央視的新聞報導形容他的行徑「性質特別的惡劣」。

他是中國兵器裝備集團，前總經理劉衛東也是前黨組成員，但現在已經遭到雙開命運，7月底被開除黨籍和公職，官方公告他收賄數額特別巨大。

央視今（26）日特地以快訊方式播報檢察機關起訴指控劉衛東，以受賄罪追究責任。中國央視主播：「檢察機關起訴，指控被告人劉衛東通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。」

59歲的劉衛東是中國兵器裝備集團副總經理，還曾是東風汽車公司副總經理，現在面臨指控，利用職權地利之便，為有關單位和個人謀取利益，收受他人財物。官方更指出他接受宴請、旅遊和打高爾夫球，違規收禮品、禮金，還操辦「生日宴」靠企吃企，非法收受巨額財物。

中國網友：「這事影響太大了，首先對中國兵器裝備集團來說，一位高層領導被查，肯定會影響企業形象和聲譽，一舉一動都備受關注。」

由於中國兵器裝備集團是十大軍工企業之一，主要業務為國防科技工業和反恐裝備研發汽車製造等，劉衛東涉嫌收賄，也意味著和解放軍內部採購有著密不可分的關聯，也是在中國國家主席習近平強烈打貪之下，倒台的其中一人。

