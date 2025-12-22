中國再下最後通牒！要日本撤回「台灣有事」 小泉防相霸氣回：沒必要

國際中心／許智超報導

面對中方再度要求高市撤回涉台言論，小泉進次郎霸氣回應「根本沒有撤回的必要」。（圖／翻攝自小泉 進次郎粉專）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，接連祭出一連串報復措施，要求日方撤回發言，但日本至今沒有屈服跡象。近日，中方再度要求高市撤回涉台言論，而日本防衛大臣小泉進次郎在公開記者會上霸氣回應，「根本沒有撤回的必要」，言論一出立刻引發網友大讚。

隨著中日關係持續惡化，中國於16日再度下了「最後通牒」，要求高市早苗撤回關於「台灣若遭侵略，日本恐陷存亡危機事態，自衛隊或須介入」的說法，並稱若不撤回將「後果自負」。

在隨後舉行的公開記者會上，《東京新聞》知名記者望月衣塑子提問，指高市首相的發言是中日關係緊張的根源，中方要求高市首相收回言論，並詢問小泉進次郎是否認為撤回發言「相當困難」，而小泉進次郎聽完問題，隨即回應「與其說這很困難，不如說根本沒有撤回的必要，這是我的個人想法」。

相關畫面經自媒體轉傳後，在網路上引發討論，許多網友都大讚「高市首相無懼威逼、恐嚇，頑強不屈，這就是日本首相應有的樣子」、「中國是聽不懂還是看不懂啊？都很明確的說不撤回言論了，還在那死纏爛打」、「簡短一句，鏗鏘有力，令人敬佩！認知和智商完全在線，再看看任何一個戰狼共蛆們，真的沒有對比沒有傷害」、「中國第987次最後警告」、「每一次都是最後警告」。

