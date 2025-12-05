中國再丟包3台嫌「自行搭機返台」 刑事局急奔機場接人！今押送北檢發監

松山機場。人物與新聞無涉。楊文琪攝



本月3日，中國公安在未事前通知台方的情況下，透過小三通遣送因涉嫌詐欺而服刑期滿的10名台灣人士返回金門，由於遣返通緝犯未循以往機制進行，引起陸委會不滿。然而，4日晚間，中國公安又讓3名詐團台籍嫌犯自行搭機抵達松山機場，刑事局事後獲悉，才緊急派員至機場接人。

中國公安昨日（12/4）晚間在未知會我方的情況下，就直接讓3名詐騙犯搭上飛機，返抵松山機場。刑事局獲報後立即與移民署協調，並趕往機場將人帶回，這3名台人已因詐欺等罪在中國服刑2年，其中2人在台遭通緝，將被檢方解送執行，另1人在台未遭通緝，將獲釋。

廣告 廣告

中國公安前天在未事前通知台方的情況下，搭乘兩班小三通交通船押解10名台籍男子遣返，其中8人涉犯詐欺、洗錢等罪名被台灣通緝；昨天下午2時許，再傳出航商接獲中方告知，準備送3名台灣通緝犯上船，我方以3人身分待查為由，暫拒3人上船。昨晚搭機抵台的3人是否就是先前小三通拒收的3人，身分仍待釐清。

小三通返台10人多為22至30歲的年輕男子，多為2019年中國公安在緬甸逮捕、逾200名詐欺嫌疑人中的台籍嫌犯，其後被中國法院判刑，刑滿後即以遣返方式送返台灣。

陸委會發言人梁文傑昨指，至今年9月18日止，台灣共有873人因涉嫌詐騙案件而遭中方拘留、關押。我方希望遣返部分人士回到中國，但近年都無法執行，這次中方通知我方的時間較慢，這次的確與以往不同，作法令人不滿意。

梁文傑強調，對岸近年因政治障礙，執行兩岸相關協議遇到困難，「所以這次採用比較特殊的方式」，希望能互相尊重長期以來的機制。

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生