中國再來亂！國軍偵獲16機艦、1空飄氣球擾台

即時中心／温芸萱報導

國防部今（25）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（24）日上午6時至今日上午6時，共偵獲11架次軍機擾台，其中3架次逾越海峽中線進入我西南及東部空域；更在下午時偵獲空飄氣球1枚逾越海峽中線。另有中國軍艦5艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／中國再來亂！國軍偵獲16機艦、1空飄氣球越海峽中線擾台

我國防部偵獲中國空飄氣球。（圖／國防部提供）

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍機11架次；其中3架次主、輔戰機及無人機逾越海峽中線，進入我西南及東部空域。

同時昨日下午4時24分偵獲空飄氣球1枚逾越海峽中線，位於基隆西南方107浬，高度約1.9萬呎，續向東北方向飄行，並於晚間5時04分消失。

另國軍還偵獲中國軍艦5艘次，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

