中國再出手！加強軍民兩用物項對日出口管制

▲中國商務部6日下午宣布，全面禁止所有軍民兩用物項出口至日本。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗在去年11月發表「台灣有事」相關言論後，引發中國強烈不滿，連連祭出多項措施抗議。中國商務部6日下午宣布，全面禁止所有軍民兩用物項出口至日本。中國強調，加強出口管制是為了維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，

中國商務部6日下午宣布2026年第一號公告，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制。

公告指出，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

公告強調，任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

香港01報導，中國在2024年12月1日正式實施《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》。《條例》訂明兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。

