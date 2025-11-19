中國再出招「禁止進口」日本水產！「漁民反應」曝光了

政治中心／于士宸報導

日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。此外，中國自昨日（18）起在黃海部分海域展開實彈射擊演訓，並宣布禁止日本水產品進口，兩國之間的緊張對立也因此持續升溫。對此，財經網美胡采蘋針對中國的禁令，曝光了日本漁民與漁業公司的反應。

廣告 廣告





中國再出招「禁止進口」日本水產！她曝「漁民反應」超淡定…心聲全說了

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中國不滿，祭出禁止進口日本水產品政策。（圖／翻攝自高市早苗X）





財經網美胡采蘋今日（19）在臉書發文，表示中國政府今天通知日方，將停止進口日本水產品，讓得知消息的她無奈笑喊：「哇哈哈哈哈上次全面禁止進口是2023年中的福島水事件，今年六月才開放37都縣，現在又禁了」。胡采蘋接著提到今年六月中國重新開放日本水產時「日本漁民反應」，她引述日媒《日經新聞》六月報導，表示「日本漁民對此反應冷淡，因為水產已透過新銷路售罄，豐洲市場批發價顯示，2023年八月停止進口時，日本水產出口量最大的扇貝每公斤3000日圓，如今已5500日圓」，而北海道扇貝漁民則表示：「在中國停止進口期間，已經找到新的出口管道，現在更擔心的是美國關稅」，甚至對中國出口已經有點害怕。





中國再出招「禁止進口」日本水產！她曝「漁民反應」超淡定…心聲全說了

中國宣布禁止進口日本水產品，當地漁民反應冷淡，稱「已經找到新的出口管道，現在更擔心的是美國關稅」。（示意圖／翻攝自Pexels）





貼文曝光後，不到一小時就吸引超過7000人點讚，並留言：「跟這種精神分裂的客戶做生意真的怕了」、「只要是正常人，都會比較喜歡和政治干擾少的對象做生意。被中國搞一次就算了，再搞第二次就是自己笨了」、「中國就繼續把所有產業趕跑吧～」、「扇貝可以進口來台灣，台灣人很愛」、「可以拜託中國抵制日本水蜜桃嗎？然後都賣給台灣」、「有種跟日本斷交不是比較快？」、「動不動都想要以商逼政，誰想跟他們做生意，一點誠信都沒」。





原文出處：中國再出招「禁止進口」日本水產！她曝「漁民反應」超淡定…心聲全說了

更多民視新聞報導

這2人「跟進中國」批評高市！汪浩嘆：有病要治

中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰

她稱高市早苗像「車力巨人」！身分遭挖「竟是藍營委員」

