中國再列台獨頑固分子 藍：兩岸針鋒相對風險難降

（中央社記者劉冠廷台北7日電）中國國台辦將內政部長劉世芳等人列入「台獨頑固分子」，國民黨文傳會主委吳宗憲今天說，針鋒相對將喪失互信與善意基礎，讓兩岸關係很難降低風險，不管是民進黨政府或陸方，溝通才是降低衝突最有效方式。

中國國台辦將劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。

吳宗憲下午在國民黨中常會後受訪表示，兩岸不需要如此強力針對對方，無助於兩岸和諧，不管是民進黨政府或陸方，最好的方式是好好溝通，才是降低衝突最有效方式。

吳宗憲強調，互信與善意都會在這些針鋒相對的情況下喪失，讓彼此沒有互信、善意基礎，兩岸關係很難降低風險，呼籲雙方能夠和緩一點。

對於空軍F-16V飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位正持續搜救。吳宗憲表示，全世界的軍隊在訓練時都有可能發生狀況，因此不存在台灣的訓練是否有問題，能培養出一位飛行員，都是大家的驕傲與心中英雄。

吳宗憲說，現在就是誠心、衷心期盼辛柏毅能夠平安歸來，全國一起集氣，希望辛柏毅平安無事。

吳宗憲表示，也不要拿訓練意外與國防預算扯上關聯性，國民黨百分百支持國防、痛恨叛國者，嚴審國防預算是要避免浮濫軍購，畢竟預算都是人民血汗錢。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150107