中國再喊台灣想參加APEC「一中是前提」 外交部秀文件痛斥：嚴重悖離事實
明年度亞太經濟合作會議（APEC）將於中國深圳登場，但中國外交部提出「一中原則」是「中國台北」參與APEC的政治前提，中國國台辦也表示，以「中國台北」名義、地區經濟體身分，是「台灣地區」參與的政治前提。對此，我國外交部今（12）日晚間痛斥，相關說法嚴重悖離事實，嚴正要求中國善盡責任，我方絕不接受企圖矮化或排除台灣參與的政治操作。
中國外交部發言人毛寧日前指稱，在一中原則下作為地區經濟體參與APEC，是「中國台北」參與APEC的政治前提，「中方的立場是明確和堅定的」，引發我國強烈抗議並嚴正回應。外交部長林佳龍表示，中國違反先前承諾附加很多條件，台灣會捍衛自身權利，並協調理念相近國家予以反制；美國國務院近日表明，美國堅持包括在APEC稱為「中華台北」的台灣，必須充分、平等地參與。
不過，國台辦發言人陳華斌今日上午於例行記者會中再宣稱，「關於台灣地區參與亞太經合組織相關活動問題，我們的立場是一貫的、明確的。台灣地區在一個中國的原則下，以『中國台北』名義、地區經濟體身份參與APEC活動，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是台灣地區參與APEC活動的政治前提。民進黨當局顛倒黑白，無端炒作，完全是徒勞的。」
外交部：台灣入會備忘錄敘明平等參與活動
對此，我國外交部晚間發布新聞稿回顧歷史文件指出，我國1991年與當時的APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」。在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並敘明我國與其他APEC成員在平等基礎（on an equal basis）上參與各項會議及活動。
外交部指出，據了解，在中國所簽署的入會備忘錄中，APEC僅稱注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」，及主權國家與地區經濟體應有所區別的立場，並未同意或接受。
外交部提到，包括中國在內的所有APEC會員，去年及今年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖周在內所有APEC活動」的文字；中國APEC資深官員去年在APEC經濟領袖會議（AELM）周期間，也致函所有APEC經濟體，明確保證將確保所有出席APEC會議人員入出境便利及順利安全的參加會議。
外交部痛斥，中國國台辦的說法嚴重悖離前述事實，不僅突顯打壓矮化我國平等參與APEC的惡劣意圖，更破壞APEC的和諧。嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，確保我國人員平等、尊嚴及安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。
外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」矮化台灣的參與地位，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。
