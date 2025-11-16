中國再喊愛好和平 吳釗燮一圖卡戳破霸權「幹話」

〔記者陳昀／台北報導〕中國外交部發言人林劍近日在X發布圖卡宣稱，中國愛好和平、重信守義；我國安會秘書長吳釗燮在X轉發並「致敬」中方圖卡狠嗆：「中國聲稱熱愛『和平』，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」，並在文末署名「中國幹話發言人」。

林劍在X發文指出，中國愛好和平、重信守義，但在事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓！任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果！

廣告 廣告

林劍並以英文圖卡表達，任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！任何勢力膽敢阻撓中國統一大業，都是痴心妄想、螳臂擋車，注定失敗。

吳釗燮轉發並「致敬」林劍圖卡反嗆：「中國聲稱熱愛『和平』，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」。最後還署名中華人民共和國「幹話發言人」。不僅如此，日本網友還製作中國宣傳文字生成器，供大家模仿中國外交部宣傳圖卡。

【看原文連結】

更多自由時報報導

館長被爆「逼員工睡『館嫂』」慘了！遭網向中國舉報「劣跡網紅」

中國威脅追捕沈伯洋 美國務院回應了

敵我不分？馬英九、洪秀柱追隨中共腳步譴責高市 臉書雙雙被灌爆

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

