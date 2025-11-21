中國再度暫停日本水產品進口！業者曝前年就開始「脫中」：並非可靠夥伴

中國政府19日通知日本，將暫時停止受理日本水產品的進口申請。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗7日發表了類似「台灣有事即日本有事」的政治語言，引發北京強烈反彈。中國政府19日通知日本，將暫時停止受理日本水產品的進口申請。此舉距離中國這個月5日，解除福島核電廠排放廢水後的水產品進口禁令僅數日，引發日本水產業界震驚與失望。

綜合日媒報導，北海道函館市的扇貝加工業者「きゅういち」指出，向中國出口的產品占公司總銷售額的1/4。社長餌取達彥表示：「才剛開始恢復出口程序，卻又再次受阻，實在令人遺憾。」青森縣橫濱町水產協同組合總經理高屋敷勇也感到困惑：「我們剛踏出第一步，出口卻又立刻停擺。」

然而，北海道整體扇貝產業自2023年8月全面禁令以來，已積極開拓美國與東南亞等其他市場，實現「脫中」策略。今年6月禁令解除後，中國僅批准道內1家加工設施出口，顯示其恢復出口的規模受限。

沿著鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）沿岸，以扇貝漁為主的水產加工公司則加強了對美國出口的布局。該公司社長指出：「我們已經打算不再依賴中國，因此並不擔心，影響也不會太大。」

北海道主要扇貝產地「內浦灣」地區，禁令前每年3至4月的抱卵期扇貝多出口至中國，帶動當地價格。禁令後價格一度下跌，但上個漁季（2024年10月至2025年5月）因預期下一漁季減產而回升。

當地漁協人士指出，中方的設施註冊進展緩慢，讓人質疑其是否真正有意恢復進口，可能只是表面動作。內浦灣業者批評中國政策頻繁變動，「希望中國不要再把進口作為政治籌碼。中國並非可靠夥伴，目前只是選項之一，依賴中國只會增加經營風險。」

