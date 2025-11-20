中國再度禁止進口日水產品 林佳龍痛批霸凌：不文明、也不民主

即時中心／梁博超報導

美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會日前發布年度報告，點出2027年、2035年和2049年將是中共攻台的時間點。外交部長林佳龍今（20）日對此表示，台灣要做好自我防衛，對任何情形都要做好各種可能因應，希望能維持台海和平穩定。另對於中國宣布禁止日本水產品進口，林佳龍痛批「這是不文明、也不民主的做法」，在這關鍵時刻，台灣要支持日本有效穩定局面，阻止中共霸凌行為。

對於近來中日關係緊張，中國宣布禁止日本水產品進口，林佳龍今日上午出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，中共用經濟脅迫、軍事威嚇等方式霸凌其他國家，已不勝枚舉。

同時林佳龍也提到，過去中共對台文攻武嚇，以及操弄採購、貿易、投資、觀光旅遊等行為，「這是不文明、也不民主的做法」；在這關鍵時刻，台灣要支持日本有效穩定局面，阻止中共霸凌行為。

對於美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會日前發布年度報告，指中共攻台時間最近的時間點就落在2027年。林佳龍對此回應，中共善於運用時間表，建軍備戰並對外發動認知作戰，企圖形成壓迫式外交優勢地位。「台灣當然要做好中共犯台的自我防衛，也要結合友邦因應，『不恃敵之不來，恃我有以待之』。」

林佳龍也點出，中共內部問題嚴重，是否會企圖透過3個80年發動民族主義，鋌而走險，對任何情形台灣都要做好各種可能因應，希望能維持台海和平穩定。

