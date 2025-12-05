中國再批高市早苗「敷衍」 于北辰：戰狼變「瘋狼」！

論壇中心／綜合報導

日本首相高市早苗3日在參議院答詢時表示，對於1972年「中日聯合聲明」中，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」立場，引發中國外交部發言人林劍再跳腳，砲轟高市早苗「敷衍、搪塞」。桃園市議員于北辰直指，中國戰狼「瘋了」，現在正找一個切點，要各國「認同我一下吧」。

于北辰在《台灣向前行》節目中指出，高市早苗被質詢的時候，她回答「理解、尊重」就很「日本人話」，就像很多人追星時，會稱那些明星「那是我太太、那是我老公」，難道這樣講真的就是了嗎？每次問自己的女兒這個韓團的某某某是誰？女兒回答「那我老公」，我們就會說「知道了，好啦」，而高市早苗就是這樣子，「理解、尊重」是不是代表「好啦，那是你中國講的」。

于北辰認為，中國這叫「玻璃心碎」，一直說台灣是屬於你的，乾脆直接說「江東六十四屯」、「外蒙古」、「俄羅斯海參崴」都是你的，為什麼中國不敢講，因為沒有人會信中國，現在連台灣是你的、人家都不相信了。拜託中國務實一點，把你的14億人管好，把經濟搞好就好了，其他的事情還是省省吧。

