中國再抵制！18場《美少女戰士》音樂劇無預警全喊卡

預計將在中國進行的「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇，近期演出全數遭取消。取自X



中日關係因日本新首相高市早苗的「台灣有事」論述後，進入緊張，除了抵制個層面的交流外，現在連「美少女戰士」都受到抵制，根據外媒報導，近日將在北京、上海及杭州舉辦的「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇全數遭到取消，給出的理由僅是「不可抗力」。

這次美少女戰士Sailor Moon的音樂劇，原先將有18場的演出，不過日前先是取消12月19至21日在北京舉辦的5場演出，而原本應該在昨（28）日與今（29）日要在杭州市舉行的共3場演出也取消。今日主辦方更宣布，原訂12月4至14日在上海站的演出也全數取消，引起一片譁然。

至於為何取消，主辦方僅表示是受到不可抗力影響，依照當地的狀況決定取消。不過受到影響的也不只音樂劇，包括日本歌手大槻真希昨晚在上海演唱時突遭強行中止、帶離舞台；而在上海東方體育中心舉行的「濱崎步2025亞洲巡迴演唱會-上海站」也因「不可抗力因素」而取消。

