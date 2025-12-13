中國再拋謬論妄稱台灣屬中共版圖 外交部籲國際社會譴責惡意謊言

外交部強調，中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 外交部今（13）日表示，針對中國發布第 3 份「對拉丁美洲及加勒比政策文件」，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」並反對任何形式的台灣獨立，外交部予以最嚴厲譴責與駁斥。外交部強調，中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，此一客觀現狀不因中方說法而改變，並呼籲國際社會共同譴責相關惡意謊言。

外交部下午發布新聞稿指出，中國於 10 日發布的政策文件刻意顛倒是非、誤導國際社會，重複散布否認台灣主權的謬論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權也從未統治過台灣，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實，任何扭曲台灣主權地位的說法，皆無法改變此一現狀。

外交部下午發布新聞稿指出，中國於 10 日發布的政策文件刻意顛倒是非、誤導國際社會。 圖：翻攝自外交部官網

外交部進一步說明，拉丁美洲及加勒比海地區是中華民國邦交國最為集中的地區，正是中國片面謬稱台灣為其一部分的最佳反證。中國長期以合作為名，誘騙他國落入債務陷阱，國際間對於中國華而不實的糖衣毒藥早已有所警惕。

外交部最後呼籲，各國共同譴責中國長期以來的惡意謊言，並強調台灣不會屈服於中國威權政府的恐嚇與外交打壓，反而將更加堅守自由民主的價值，結合友邦及理念相近國家，共同致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

