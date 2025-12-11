中國再提醒公民「別去日本」：恐有更大地震

▲中日關係持續緊張之際，中國外交部再度發出旅遊提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」相關言論，引發中國反彈，並在上月以治安問題為由，提醒中國公民避免前往日本。時隔近一個月，中國外交部於12月11日再度發文，提醒中國公民避免前往日本，不過這次理由換成了「日本近期發生多起地震，後續可能有更大地震」。

中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」11日發文稱，12月8日以來，日本本州部附近海域連續發生多起地震，「目前，地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接獲避難指示。」並指「日本相關部門公告稱，後續或有更大地震。」

中國外交部表示，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，在日同胞密切關注地震及次生災害預警訊息，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。

中國外交部領事司在上月14日曾發公告稱，「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多宗在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。」提醒中國公民避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。

當時中國外交部發出旅遊提醒公告後，12月原計劃飛往日本的5548個大陸航班，已有904個確定取消，相當於約15.6萬個座位，取消比例達16%。

